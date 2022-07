Riot Games alza prezzi RP su League of Legends: nuove quote dal 19 agosto

Dopo avere lanciato la patch 12.12b di League of Legends come intermezzo verso la versione 12.13, Riot Games fa un cambiamento fuori dal meta del MOBA ma comunque nel client: in queste ore ha infatti confermato la modifica dei prezzi di RP e monete TFT “nella gran parte delle regioni”.

Il comunicato è stato pubblicato nelle ultime ore sul sito ufficiale di League of Legends, spiegando così le ragioni dietro questa modifica: “A partire da 19 agosto (orario del Pacifico), i prezzi di RP e monete TFT aumenteranno nella gran parte delle regioni per motivi legati a inflazione mondiale, fluttuazione valutaria, mantenimento di prezzi onesti tra e all'interno delle regioni, coerenza tra i nostri prodotti e altri aumenti dei costi associati. Anche se spesso le nostre revisioni annuali dei prezzi portano a modifiche solo in alcune regioni, l'analisi di quest'anno ha identificato cambiamenti economici su scala globale, portando di conseguenza a un impatto mondiale”.

In tutto ciò, Riot Games ha ben pensato di offrire RP bonus e monete TFT bonus per tutti gli acquisti di RP e monete TFT in tutte le regioni dal 14 al 31 luglio. Le modifiche per l’Italia relative ai prezzi portano la spesa minima da 2,50 Euro a 4,99 Euro, mentre la massima arriva a 99,99 Euro. Le differenze chiave si notano tra i 35 e i 50 Euro: attualmente spendendo 35 Euro si ottengono 5.000 RP, mentre dal 19 agosto si riceveranno 4.500 RP; al contempo, con 50 Euro ora si ricevono 7.200 RP, contro i 6.500 RP che si riceveranno con 49,99 Euro dopo la modifica. In generale, si segnala una variazione media di prezzo del 9,8%.

Nel mentre, agli appassionati del competitivo torniamo a offrire il riassunto della classifica PG Nationals 2022 a metà Summer Split.