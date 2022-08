Riot Games annuncia nuovi dettagli del VALORANT Champions Tour 2023: quante novità!

In attesa delle finali del torneo universitario di VALORANT Red Bull Campus Clutch, giungono novità per quanto concerne la creazione di un ecosistema espanso dei Challengers per la stagione 2023: il prossimo anno di competitivo per l’FPS di casa Riot Games è pieno di novità!

I nuovi piani prevedono la creazione di un sistema Challengers suddiviso in 21 circuiti regionali nelle Americhe, in APAC e nell'EMEA, con l'obiettivo di far emergere i migliori nuovi talenti e mettere alla prova tutte le squadre che aspirano a giocare nelle leghe internazionali. In altre parole, fungerà da ponte tra il mondo professionistico e quello amatoriale. Queste leghe offriranno competizioni altamente organizzate con qualificazioni aperte che raggrupperanno le squadre migliori in due fasi di gioco multi-settimanale nel corso della stagione regolare. Inoltre, le squadre che partono nei Challengers avranno un percorso diretto verso le leghe internazionali e fino agli eventi globali.

Le leghe Challengers 2023 culmineranno in una nuova serie di eventi: Ascensione Challengers. Questi tornei Ascensione decreteranno le migliori squadre nei rispettivi territori, consentendo loro di guadagnarsi un posto nella lega internazionale dell'anno successivo. Si tratta di un sistema a promozione che aumenterà così le squadre a 14 nel 2027 per le tre principali leghe internazionali di VALORANT.

Le squadre promosse avranno l'opportunità di mostrare il proprio valore contro quelle della lega internazionale durante la stagione del VCT, ricevere benefici lega simili e la stessa possibilità di qualificarsi a eventi globali come Masters e Champions. Dopo due anni, le squadre torneranno nelle rispettive leghe per farsi di nuovo strada nei tornei Challengers e Ascensione.

Questi però sono solo alcuni dei rivoluzionari piani di Riot Games per il VALORANT Champions Tour 2023: il nuovo modello a tre leghe internazionali, ricordiamo, sarà dedicato a un numero selezionato di squadre e comprenderà collaborazioni a lungo termine, senza quote di partecipazione, nell'ottica di assicurare stabilità continua all'eSport. Nel corso del 2022, Riot Games avvierà un processo di candidatura per individuare i migliori partner a lungo termine, con l'obiettivo di trasformare VALORANT nello sparatutto eSport più grande del mondo. Le squadre che rientreranno nei criteri di selezione riceveranno un supporto finanziario da parte di Riot Games sotto forma di uno stipendio annuale. Avranno inoltre l'opportunità esclusiva di collaborare a eventi e prodotti del gioco.

Whalen Rozelle, responsabile delle iniziative eSport di Riot Games, ha dichiarato: “Nel corso degli ultimi mesi, l'enorme richiesta da parte delle squadre di competere nell'ecosistema dell'eSport di VALORANT ci ha portato ad espandere i nostri piani per i VCT Challengers. Un ecosistema dei Challengers forte è fondamentale per il successo a lungo termine dell'eSport di VALORANT. Riteniamo che collegare ogni livello della piramide sia il modo migliore per offrire alle aspiranti stelle l'opportunità di splendere e alle squadre quella di partecipare a competizioni importanti”.

