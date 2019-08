Riot Games annuncia di essere al lavoro su un nuovo picchiaduro

Durante l'EVO 2019, Tom Cannon ha dichiarato che Riot Games si trova al lavoro su un nuovo picchiaduro, il primo videogioco in assoluto al di fuori del celeberrimo League of Legends per la compagnia californiana.

Tom Cannon, oltre ad essere il fondatore dell'EVO, assieme a suo fratello gemello Tony è anche il capo di Radiant Entertainment, studio di sviluppo che stava lavorando al picchiaduro Rising Thunder prima di essere acquisito da Riot Games nel 2016. Rising Thunder vantava un'elevata accessibilità (tutte le mosse potevano essere eseguite con un solo tasto), ma è stato cancellato dopo l'acquisizione. Da anni si vocifera dell'esistenza di un nuovo picchiaduro sotto l'egida di Riot Games, e adesso finalmente abbiamo avuto conferma della sua esistenza.

Subito dopo le dichiarazioni di Cannon, Riot Games ha pubblicato un comunicato ufficiale per confermare il gioco si trova davvero in via di sviluppo. "Abbiamo sperimentato il profondo impatto che questo genere può avere sui giocatori e vogliamo portare i picchiaduro a molte altre persone. Stiamo lavorando sodo per creare un gioco meritevole dell'attenzione della community, e stiamo facendo progressi. Ma c'è ancora molta strada da fare prima di poter rivelare altri dettagli". Al momento, quindi, non sappiamo praticamente nulla di questo progetto, a parte che esiste e si trova in lavorazione.