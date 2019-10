Riot Games annuncia League of Legends Wild Rift, un picchiaduro 1v1 e un FPS tattico

Oltre a Legends of Runeterra, gioco di carte ambientato nel mondo di League of Legends, Riot Games ha svelato numerosi progetti come parte dei festeggiamenti per il decimo anniversario di LOL, tra cui un gioco mobile e console (League of Legends Wild Rift), uno sparatutto tattico in prima persona e un picchiaduro a incontri.

League of Legends Wild Rift

League of Legends Wild Rift porta la strategia e l'azione PvP di LoL per PC su dispositivi mobili e console. Benvenuto su Wild Rift! Con le stesse meccaniche di gioco PvP 5v5 basate sulle abilità di LoL per PC, Wild Rift è stato creato da zero e pensato per le nuove piattaforme. Scegli tra una vasta quantità di campioni di LoL, mettiti in squadra con gli amici e abbatti gli avversarsi.

Data di uscita fissata al 2020 su PC, console (non meglio specificate), iOS e Android, pre-registrazioni ora attive su Google Play.

Project A

Project A è un Hero Shooter tattico in prima persona per PC, attualmente privo di una data di uscita e apparentemente ancora nelle prime fasi di sviluppo. Il gioco viene descritto come "un FPS dalla forte componente tattica e competitiva ambientato nel futuro, con un cast di personaggi di assoluto spessore, ognuno dotato di caratteristiche uniche."

Project L

Già annunciato con un teaser all'EVO di agosto, Project L è un picchiaduro a incontri sviluppato in collaborazione con Radiant Entertainment. Altri dettagli non sono noti, un breve video è visibile in calce alla notizia.