Riot Games annuncia ufficialmente le VALORANT Ignition Series

Riot Games annuncia la Ignition Series, il primo step del publisher nella costruzione di un movimento esport attorno al suo recente sparatutto tattico competitivo 5v5 VALORANT.

“Siamo entusiasti di unire il meglio del gaming e degli esport per offrire un programma che metterà in mostra VALORANT su scala globale,” ha dichiarato Whalen Rozell, Senior Director degli Esport in Riot Games. “La Ignition Series libererà il potenziale creativo di alcuni dei nostri migliori partner e ci aiuterà a costruire dalle fondamenta un movimento esport genuino per la community di VALORANT.”

Per la produzione della Ignition Series di VALORANT, Riot Games ha unito le forze con più di 20 organizzazioni esport, al fine di creare eventi competitivi unici in tutto il mondo.

La Ignition Series avrà inizio il 19 giugno, con l’European G2 Esports Invitational, presentato da Red Bull, e il RAGE VALORANT JAPAN Invitational.

Futuri eventi Ignition Series saranno organizzati per i fan del titolo in America del Nord, Brasile, America Latina, Corea, Giappone, Sud Est Asiatico, Oceania, Europa, Russia, Turchia e Medio Oriente. Nei prossimi giorni verranno diffusi dettagli sugli eventi aggiuntivi.

Ciascun organizzatore gestirà il proprio torneo Ignition Series, con modifiche che includeranno open qualifier competitivi, show match e invitational con top player, personalità di spicco e aspiranti dilettanti. Nei Paesi in cui VALORANT è disponibile, i tornei della Ignition Series offriranno ai giocatori l’opportunità di cominciare a costruire un’eredità competitiva per la propria regione di appartenenza.

“Siamo pronti ad aprire la VALORANT Ignition Series e a proseguire il successo dei G2 EU Brawls in un perfetto invitational ricco di intrattenimento,” ha dichiarato Carlos Rodriguez, CEO di G2 Esports. “La nostra partnership con Riot ci ha aiutato a rendere la community europea di League of Legends la forza che è oggi oltre a contribuire al successo della LEC, e non ho dubbi che riusciremo a fare lo stesso per VALORANT."

“VALORANT è un titolo fantastico e RIOT è riuscita dove in tanti hanno fallito, trovando la giusta posizione tra un’esperienza divertente, casual e una competitiva più hardcore. Attraverso questa Series il mondo capirà perché VALORANT ha generato tutto questo entusiasmo.”

Durante la closed beta in tutto il mondo si sono svolti più di 100 tornei e invitational di VALORANT. Con il lancio del titolo, la Ignition Series proverà ad espandere il movimento Esport di VALORANT globalmente rendendo anche più semplice seguire le competizioni, grazie a una serie di eventi a cadenza organizzata.

La Ignition Series metterà in evidenza un numero di tornei selezionati ogni settimana, per permettere a giocatori talentuosi di emergere e costruire così una fama globale per i top team di VALORANT. Riot Games supporterà gli eventi della Ignition Series con una amplificazione su diversi canali, tra i quali una landing dedicata con un calendario aggiornato, e offrirà supporto agli organizzatori dei tornei in modo da offrire un’esperienza “best-in-class” settimana dopo settimana.

La prossima settimana, inoltre, arriverà anche la tanto attesa ranked mode.