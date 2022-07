Riot Games apre a Dublino 'Il futuro dello sport' per produzione eventi LoL e Valorant

Il mese di luglio si sta rivelando ricco di novità in casa Riot Games: dopo l’avvio della collaborazione con Amazon Web Services (AWS), il produttore statunitense ha inaugurato in Irlanda l’hub Project Stryker denominato anche “Il futuro dello sport”. Scopriamo assieme a cosa servirà!

La Project Stryker Facility sarà il primo hub centrale di casa Riot Games pensato appositamente per la trasmissione delle produzioni esport riguardanti League of Legends, Valorant e League of Legends: Wild Rift, sia a livello regionale che a livello internazionale. Si colloca a Dublino in quanto lì si trova anche la prima sede europea di Riot Games.

Considerata la crescita esponenziale delle competizioni dal vivo e l’importanza delle produzioni esport a livello globale, Riot ha cercato questa soluzione economicamente conveniente e dalla portata internazionale cosicché si possa ampliare l’offerta di competizioni e la copertura.

Lo stesso John Needham, Presidente degli esports di Riot Games, ha dichiarato quanto segue: “Da quando era solo un concetto visionario, Project Stryker ha fatto molta strada nei suoi tre anni di sviluppo, fino a diventare un ambiente creativo all’avanguardia, che espande la presenza di Riot a Dublino e sottolinea i profondi legami della città con l’intrattenimento e l’innovazione. […] con Project Stryker questa storica sede resterà fedele alle sue radici, generando oltre 6.300 ore di produzione all’anno con il contributo di professionisti di trasmissione, ingegneria, eventi, audio e graphic design. Le potenzialità di Project Stryker danno a Riot uno strumento in più per raggiungere quest’obiettivo e rivoluzionare l’esperienza di fruizione degli esports per i fan più appassionati al mondo”.

Project Stryker così creerà un modello di trasmissione per dirette 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 e 365 giorni all’anno: durante gli eventi il feed verrà inviato in diretta tramite Riot Direct, provider di servizi internet privato globale, e poi arriverà alle stanze di controllo dove verrà elaborato in diverse lingue.

Rimanendo proprio in casa Riot Games, sappiate che il rework di Aurelion Sol non arriverà a breve su League of Legends.