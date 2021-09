Riot Games: in arrivo il client unico per Valorant, League of Legends e gli altri giochi

Riot Games ha annunciato l'arrivo del nuovo Riot Client che permetterà l'accesso a tutte le produzioni desktop, presenti e future, dello studio. In questo modo il team propone una nuova esperienza d'uso per le community di Valorant, League of Legends, Teamfight Tactics e Legends of Runeterra.

Come ha dichiarato Liz La Londe di Riot Games nel comunicato ufficiale: "Tutti i giochi desktop saranno accessibili da un client, ogni gioco sarà dotato di una propria pagina prodotto con tutti i contenuti specifici, comprese le ultime notizie e gli eventi in corso. Sarete in grado di pulire il vostro desktop e di avere un solo Riot Client launcher in cui conviveranno tutti i vostri giochi Riot preferiti! Tuttavia, se preferite, potrete mantenere i collegamenti esistenti sul desktop per avere un accesso più diretto".

Il laucher "universale" sarà dotato di un'interfaccia inedita e funzionalità studiate per supportare la community. Nel corso del tempo saranno poi introdotte ulteriori novità. Il nuovo Riot Client inizierà ad essere distribuito a partire dal 20 settembre per alcuni utenti. Dopo qualche settimana di test sulla stabilità sarà poi pubblicato in tutto il modo, precisamente a partire dal 4 ottobre 2021. Gli sviluppatori si riservano ovviamente la possibilità di cambiare i piani di lancio in base alle eventuali esigenze.

Prima di lasciarvi al breve video pubblicato da Riot Games, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare uno speciale sull'ecosistema eSport di Valorant.