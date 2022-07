Riot Games e AWS avviano collaborazione esport-cloud per LoL e Valorant

Riot Games ha annunciato una partnership con Amazon Web Services (AWS), nota sussidiaria della società di e-commerce Amazon che fornisce piattaforme e API di cloud computing, con l’intento di “trasformare” la creazione e distribuzione di contenuti esport all’interno della società, per tutti gli eventi ufficiali dei suoi titoli.

Con un comunicato stampa, Riot ha dichiarato che sarà la prima azienda a utilizzare l'integrazione dell'analisi dei dati di AWS per le trasmissioni di esport di giochi come League of Legends, VALORANT e League of Legends: Wild Rift. L’accordo vedrà Riot Games sfruttare il portfolio di servizi cloud AWS per statistiche, classifiche globali e il celebre minigioco pick’em che appare a ogni principale competizione internazionale.

Questo autunno la collaborazione raggiungerà i suoi livelli iniziali più elevati con l’hackathon ospitato da Riot e AWS, grazie al quale i fan potranno unirsi in team e costruire sistemi che potrebbero essere adottati da ogni titolo del mondo esport.

John Needham, President of Esports di Riot Games, ha commentato: "Riot Games ha una visione a lungo termine per portare gioia a miliardi di fan in tutto il mondo attraverso i nostri esport e siamo estremamente entusiasti di lavorare con AWS per far salire di livello la Riot Experience di esport. Le soluzioni ad ampio raggio e l'esperienza di AWS miglioreranno le trasmissioni di esport di Riot Games e coinvolgeranno i fan degli esport in tutto il mondo. Dal reinventare il modo in cui i fan vedono i nostri eventi e contenuti, all'interazione con altri giocatori, AWS offre infinite opportunità per Riot di plasmare il futuro dello sport”.

