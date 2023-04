Riot Games: la community al centro del Report dell'Impatto Annuale per il 2022

Dopo aver svelato il Radiant Entertainment System di Valorant, Riot Games pubblica il Report dell'Impatto Annuale per il 2022, un documento che sottolinea l'assoluta centralità della community nella visione a medio-lungo termine di Riot Games.

La responsabile globale di Riot Games per la diversità e l'inclusione Patty Dingle e il responsabile globale per l'impatto sociale Jeffrey Burrell espongono i risultati del report annuale di Riot ribadendo come "i giocatori sono il motore che spinge tutto ciò che facciamo. La nostra capacità di offrire alle community di tutto il mondo giochi ed esperienze in grado di toccare corde profonde in ogni tipo di pubblico dipende interamente dai Rioter, che spingono sempre più in là i limiti delle possibilità dell'azienda per far crescere i nostri titoli".

La missione di Riot, spiegano i dirigenti dell'azienda californiana, è perciò quella di far evolvere la cultura aziendale e avere un impatto globale, due sforzi enormi da raggiungere con la collaborazione di tutti i giocatori e partner della compagnia.

L'obiettivo della software house di titoli come Valorant, League of Legends e Legends of Runeterra era e rimane quello di creare un futuro più inclusivo, eterogeneo e gratificante per tutti coloro che operano e si divertono nel mondo dei videogiochi. Anche quest'anno, perciò, il Rapporto dell'Impatto Annuale per il 2022 si prefigge lo scopo di fornire tutte le informazioni sulle attività svolte da Riot nei progressi fatti in tema di inclusività (ma non solo) da ciascun ramo dell'azienda. Sulle pagine del sito ufficiale di Riot Games trovate tutte le informazioni sul Rapporto dell'Impatto Annuale di Riot e sulle iniziative portate avanti dall'azienda californiana.