Riot Games dona 5,4 milioni di Dollari in sostegni umanitari all'Ucraina

Sin da inizio marzo 2022 Riot Games ha confermato il suo impegno nei confronti dell’Ucraina con una raccolta fondi nei suoi videogiochi, da VALORANT a League of Legends: Wild Rift. Con questa campagna e una quantità extra donata direttamente dall’azienda, a quanto pare è stato raggiunto un ammontare pari a ben 5,4 milioni di Dollari.

L’annuncio viene direttamente da Riot Games tramite i suoi account social, dove ha prima svelato la cifra complessiva e poi specificato che sarà suddivisa in tre porzioni eque da 1,8 milioni di Dollari donate alle ONG International Medical Corps, Médecins Sans Frontières e il Comitato internazionale della Croce Rossa.

Questa importante cifra donata per il supporto umanitario in Ucraina in primis, ma anche per altre parti dell’Europa orientale, proviene principalmente da pass battaglia e skin specifiche vendute dal 5 al 12 marzo 2022 tra League of Legends, Wild Rift, VALORANT, Legends of Runeterra e Teamfight Tactics.

Come ben sappiamo, in questo periodo difficile ogni aiuto e segnale in supporto della popolazione ucraina è ben apprezzato a livello internazionale, complice il ruolo dei social network nella diffusione di notizie e statistiche relative al conflitto.

Riot Games si è già schierata sin dal suo inizio, impedendo anche ai giocatori russi nelle squadre VALORANT di competere nei campionati e tornei esport ora in svolgimento, a meno che essi non vi partecipino con bandiera neutrale; il caso dei Gambit Esports è solo uno dei vari esempi a nostra disposizione.