Riot Games fonda l'etichetta Riot Forge, il primo gioco sarà annunciato ai Game Awards

Per il decennale di League of Legends Riot Games ha annunciato numerosi progetti tra cui League of Legends Wild Rift, un picchiaduro e uno sparatutto ambientati nel mondo di LOL. Le sorprese però non sono ancora finite...

La compagnia ha infatti annunciato di aver fondato l'etichetta di publishing Riot Forge, label sotto la quale verranno pubblicati nuovi giochi basati sull'universo di League of Legends sviluppati da studi di terze parti. L'annuncio del primo titolo targato Riot Forge avverrà ai Game Awards 2019 in programma venerdì 13 dicembre alle 02:30 del mattino, ora italiana.

Riot Games non ha al momento intenzione di dedicarsi a progetti esterni a League of Legends e come detto sotto l'etichetta Riot Forge troveranno spazio unicamente giochi basati sui personaggi, sullo storie e sui mondi del celebre MOBA. La compagnia sta collaborando con una rete di studi indipendenti third party per la creazione di nuovi progetti, per scoprire il primo dovremo attendere una settimana.