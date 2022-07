Riot Games non scherza sul Teabagging: bannate due giocatrici Pro di Valorant

Due giorni fa, Riot Games sospeso due giocatrici professioniste - Dawn “Dawn” Park e Vivian “Risorah” Dela Cruz - da ogni competizione di Valorant a causa dei loro commenti su una controversia riguardante il teabagging.

Park è stata bannata per tre mesi, mentre Dela Cruz non potrà partecipare agli eventi eSport ufficiali per ben 9 mesi. Con il termine "teabagging", ci si riferisce ad un'azione in-game molto in voga negli shooter competitivi che vede un giocatore schernire un avversario appena sconfitto accovacciandosi e alzandosi ripetutamente sul suo cadavere digitale, finché non despawna. Per alcuni è un'innocua danza della vittoria, per altri un gesto di cattiva sportività, ma non mancano neppure coloro che lo equiparano ad una molestia vera e propria, dal momento che s'ispira ad una pratica sessuale.

Il teabagging è da sempre un gesto estremamente controverso, e lo dimostra anche ciò che è successo in queste settimane nell'ambiente virtuale di Galorant, una community di Valorant composta da donne e persone non binarie. Secondo la ricostruzione di Kotaku, lo scorso 24 giugno, una delle componenti della comunità, Ripley Lawless, ha scritto sul server Discord di Galorant: "[Nei giochi], le persone credono che fare il t-bag sia divertente, quando in realtà è una molestia sessuale". Le sue parole hanno fatto rapidamente il giro dei social media e in taluni casi sono state anche derise. Dawn “Dawn” Park si è presa gioco di Lawless sia rispondendo ad alcuni suoi tweet, sia sul suo profilo ufficiale. Vivian “Risorah” Dela Cruz, dal canto suo, ha minacciato di fare il t-bag alla Lawless sul server di Galorant. A seguito degli attacchi ricevuti, la Lawless ha cancellato il suo account Twitter, mentre Dela Cruz è stata bannata da Discord. Riot Games ha trascorso un mese ad indagare sull'accaduto e alla fine ha optato per la sospensione di Park e Dela Cruz dagli eventi eSport di Valorant.

L'azione ha prevedibilmente generato un bel po' di polemiche. Dela Cruz si è assunta tutte le responsabilità, ma ha deciso di non rimuovere i suoi video in cui si prende gioco della community di Galorant. Più dura Park, secondo la quale le molestie sessuali sarebbero ben altre. Quelle vere, secondo lei, "non sono equiparabili all'accovacciarsi in un videogioco".