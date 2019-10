Riot Games parla di Blizzard e del caso Chung 'Blitzchung' Ng Wai

Riot Games festeggia in questi giorni i dieci anni di League of Legends e per l'occasione ha annunciato nuovi giochi come LOL Wild Rift ed i picchiaduro e sparatutto Project A e Project L (nomi in codice, ovviamente). Riot vuole diventare la nuova Blizzard? No, ma il CEO della compagnia ha parlato della casa californiana in una recente intervista.

Blizzard è recentemente finita nell'occhio del ciclone per aver bannato il pro player Chung "Blitzchung" Ng Wai dai tornei di Hearthstone dopo che il giocatore si è espresso a favore delle proteste di Hong Kong. Ne è seguito un vero e proprio caso mediatico che ha visto Blzzard scusarsi e ridurre la pena dopo che i social sono stati presi d'assalto da post con hashtag #BoycottBlizzard.

Riot games si sarebbe comportata allo stesso modo? A questa domanda risponde il CEO Nicolo Laurent: "difficile dirlo, non ho i dettagli necessari per giudicare l'operato di Blizzard. Anche noi spesso siamo stati in una situazione simile, l'esposizione mediatica certamente non è piacevole. Da parte nostra, tendiamo a fare in modo che i giochi siano il focus principale dei nostri streaming, ci sono argomenti che tendiamo a lasciare fuori come la politica o temi sensibili. Non credo che vorreste sentire un commentatore americano parlare di Donald Trump o un giocatore russo discutere di Putin, no? Certo non posso dirvi come avremmo reagito noi perchè onestamente non lo so."