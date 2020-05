RIOT GAMES PRESENTA GLI STENDARDI ARENA DELLA LANDA DEGLI EVOCATORI

Riot Games ha presentato gli Stendardi Arena della Landa degli evocatori, che compariranno durante le trasmissioni esport di League of Legends.

Gli Stendardi Arena della Landa degli evocatori daranno la possibilità di aggiungere il proprio branding esclusivo e modulare all'interno della mappa di gioco durante le partite competitive.

A partire dal Summer Split 2020 e successivamente durante il Campionato Mondiale, le leghe competitive regionali inizieranno a utilizzare gli Stendardi Arena per fornire valore aggiunto ai partner commerciali selezionati.

League of Legends è l'esport più seguito al mondo, con ben 21,8 milioni di Spettatori in media al minuto (AMA) durante le Finali del Campionato Mondiale 2019.

Le dirette ufficiali vengono svolte da oltre 30 partner di distribuzione digitali e lineari, tra cui YouTube, Twitch e Huya. Al momento, oltre 50 partner commerciali sostengono le leghe regionali e gli eventi internazionali. Gli Stendardi Arena della Landa degli evocatori permetteranno una forma di integrazione del branding altamente modulare in vari punti strategici della mappa ufficiale, la Landa degli evocatori.

In questo modo, l'esperienza creata sarà simile a quella delle pubblicità sul campo presenti negli impianti sportivi di molti sport tradizionali. Anche se gli Stendardi Arena della Landa degli evocatori saranno visibili agli spettatori da casa, i giocatori professionisti continueranno a vedere solo la normale struttura della Landa durante le partite ufficiali. Ciò farà in modo che i nuovi elementi visivi non interferiscano con le loro prestazioni e gli consentirà di giocare su una Landa visivamente uguale per tutti.

"Dagli eventi dal vivo alle dirette online, facciamo del nostro meglio per definire gli standard degli sport moderni continuando a innovare il modo in cui il pubblico vive League of Legends," ha dichiarato Naz Aletaha, responsabile delle collaborazioni globali esport in Riot Games. "Per la prima volta nella storia di LoL, gli Stendardi Arena della Landa degli evocatori posizionano i nostri partner commerciali direttamente sul campo da gioco, creando un'esperienza coinvolgente che richiama quell'energia tipica dei principali impianti sportivi tradizionali."

Durante la fase di sviluppo, Riot Games ha collaborato con Nielsen, secondo cui gli stendardi nel gioco rappresentano una delle più preziose risorse di marketing all'interno dell'offerta eSport di League of Legends.

Gli attuali partner regionali e internazionali come Mastercard e Alienware saranno tra i primi a vedere il proprio marchio rappresentato con gli Stendardi Arena della Landa degli evocatori durante la stagione 2020.

In passato, la società aveva già dato vita a Pro View e alle Missioni spettatore sulla sua piattaforma dedicata. Grazie ad essa, Riot Games può sfruttare la natura principalmente digitale degli esport facendo da ponte tra le trasmissioni in diretta e l'esperienza di gioco dei fan di League of Legends.

Pro View permette agli spettatori di seguire i singoli giocatori durante le partite, mentre le Missioni spettatore consentono ai fan di ottenere ricompense di gioco dopo aver assistito alle partite.