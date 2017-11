Riot Games risolve il problema legato allo shop e l'evento torna live

Dopo diverse ore di ritardo e un problema relativo al login degli utenti l'relativo aldiha finalmente preso il via. L'evento comprende l'inserimento die altri oggetti addisponibili per i fan digiusto in tempo per il periodo festivo

Riot Games aveva cominciato a suggerire l'arrivo dell'evento sulla pagina Facebook del proprio negozio di merchandise già dal 13 Novembre. In seguito all'annuncio qualche fan aveva fatto notare come una serie di nuove statuette comprendente Meowkai, Ziggs e Taric fosse apparsa ad Ottobre nel negozio cinese di merchandise di League of Legends. Si è poi scoperto come proprio queste statuette fossero parte dei nuovi arrivi annunciati dalla società californiana.

Oltre a queste tre statuine ne è stata inoltre aggiunta una piuttosto interessante di Jhin in cui il Virtuoso stando in piedi sui propri fiori della morte attende le luci della ribalta.

Se acquistate due delle piccole statuette potete averle entrambe per 30$ in totale risparmiando una bella cifra.In occasione del periodo festivo vi sono inoltre diverse altre offerte su magliette e oggetti dello store come Ezreal Nendoroid e Yasuo Figma.

Ci sono stati problemi nelle prime ore dell'evento quando un pericoloso bug ha loggato i giocatori negli account di altre persone consentendogli di vedere le loro informazioni personali ma ora questo problema è stato risolto.

Questi saldi arrivati giusto in tempo per l'inizo del periodo festivo rappresentano sicuramente una bella opportunità per far felici i vostri amici appassionati di League of Legends o semplicemente per acquistare prodotti ad un buon prezzo per voi stessi, quindi non lasciateveli scappare!