Riot Games sceglie PG Esports come Official Broadcast Partner per l'Italia

Dal prossimo 18 gennaio avrà inizio la partnership tra PG Esports e Riot Games per portare in lingua italiana, sul canale Twitch ufficiale di PG Esports, tutti i match del League of Legends European Championship e delle League of Legends Championship Series, la “serie A” dell’esport europeo ed americano

Una nuova collaborazione che aiuterà Riot Games e i suoi partner ad espandere ulteriormente il successo dei videogiochi giocati a livello competitivo aumentando la qualità delle trasmissioni ed estendendo il proprio bacino d’utenza nel Vecchio Continente.

È così che PG Esports, la società dedicata al gaming competitivo del Campus Fandango Club, amplia e rinnova il suo impegno nei confronti di tutti i fan del MOBA di Riot Games e degli esport, espandendo la quantità e migliorando la qualità dei suoi contenuti. Una nuova era per i fan di League of Legends italiani sta per iniziare grazie a Riot Games e a PG Esports. L’imperdibile appuntamento è previsto venerdì 18 gennaio alle 18:00 sul canale Twitch di PG Esports.