Riot Games e Tiffany & Co. svelano la nuova Coppa degli evocatori di League of Legends

Dopo l’annuncio della partnership tra Tiffany & Co. e Riot Games per la creazione del nuovo trofeo del Campionato Mondiale, Riot è fiera di presentare ufficialmente la nuova Coppa degli evocatori, creazione su misura per LoL Esports che verrà consegnata alla squadra vincitrice del Campionato Mondiale 2022, il 5 novembre.

La nuova Coppa degli evocatori è stata progettata per onorare il passato e celebrare il nuovo capitolo degli eSport di LoL. Fatta in argento sterling, argento massiccio, acciaio inossidabile, ottone e legno, la Coppa degli evocatori pesa 20 chili ed è alta circa 70 centimetri. Il design moderno è stato realizzato nell'arco di quattro mesi, con 277 ore di lavoro degli artigiani.

Alla base della Coppa degli evocatori sono incisi i nomi delle squadre e dei professionisti vincitori del passato, una nuova tradizione che attende i futuri campioni e consolida il loro ruolo nella storia del nostro sport. La Coppa è l'ultimo trofeo esportivo creato da Tiffany & Co., dopo la Silver Dragon Cup della LoL Pro League che abbiamo svelato l'anno scorso.

La nuova Coppa degli evocatori farà il suo debutto fisico ai Mondiali 2022, ma sarà presente anche nella Landa degli evocatori come parte della patch 12.18, in arrivo il 20 settembre. I giocatori potranno vedere il trofeo nella corsia superiore durante le partite.

Aggiornando infine il pubblico sulla scena esport, i Macko Esports hanno perso la prima partita agli EU Masters 2022.