Riot Play Club: aprono i luoghi d'incontro per tutti i fan di League of Legends e Valorant

Sullo sfondo del grande successo dello show interattivo di LoL The Box Cup, le alte sfere di Riot Games annunciano i Riot Play Club, dei luoghi di incontro per tutti gli appassionati di League of Legends, Valorant, TFT, League of Legends: Wild Rift e Legends of Runeterra.

La nuova iniziativa lanciata da Riot nasce per offrire ai fan di League of Legends e Valorant (ma non solo) l'opportunità di incontrarsi con gli altri appassionati e divertirsi insieme partecipando a diversi appuntamenti previsti in tutta Italia.

All'interno dei Riot Play Club sarà possibile giocare, conoscere le ultime novità di Riot, fare amicizia con gli altri partecipanti, formare dei team e ricevere gadget e premi esclusivi. Tutte le attività previste dai Riot Play Club si svolgeranno in luoghi pubblici, come ad esempio negozi di videogiochi e sale LAN, e verranno gestite da organizzatori ufficiali in collaborazione con Riot Games.

Eccovi una lista (in costante aggiornamento) con i Riot Party Club in arrivo:

Gaming Experience, Viale Aldo Moro 365b, Olbia

Hub - Good Food & Gaming Zone, Via Agostino Depretis 12-14-16, Voghera (PV)

Overworld Club, Via dello Stadio 25, Monterotondo (RM)

Parrot Sushi-Lan, Via Corleone 22, Roma

Novo Esports, Arena Piola, via Lippi 7, Milano

Titan Gaming Center, Via Govone 31, Milano

Another World, Via Enrico Fermi 3, Caserta

Levelx55, via Eugubina 111/F, Perugia

SpaceGames, Via Luigi de Marzia 15, Salerno

Spidibit, Via dei salesiani 11, Catania

RedShift Gaming, Via Nicola Fabrizi 11, Messina

I Riot Play Club saranno inoltre il luogo ideale per Bootcamp di squadre eSport, raduni con i Riot Partner, quiz tematici e per seguire dal vivo i tornei ufficiali Riot Games grazie agli immancabili Watch-party. Chi desidera partecipare ai Riot Play Club deve essere in possesso di un Riot ID valido, non avere restrizioni all'interno del proprio account e iscriversi attraverso l'apposito form fornito dagli organizzatori. La partecipazione è generalmente gratuita, ma alcune location potrebbero richiedere all’iscrizione un piccolo contributo per sostenere le spese di organizzazione.

Ogni mese i Riot Play Club organizzeranno tornei dedicati, le cui regole, modalità e premi saranno stabiliti dagli organizzatori. Inoltre, ogni Club potrà formare la propria squadra di League of Legends o Valorant, e lanciare sfide alle squadre degli altri Play Club: ogni incontro vinto farà guadagnare alla squadra un punto. I primi quattro team classificati avranno accesso alle finali e si sfideranno in presenza per incoronare il Play Club migliore d'Italia.