Riot svela alcune caratteristiche della modalità a 8 giocatori di LoL

Lo scorso gennaio Riot Games ha anticipato la nuova modalità di gioco a otto giocatori di League of Legends. Ebbene, finalmente gli sviluppatori hanno svelato alcune novità che vedremo in questa gamemode 2v2v2v2: sappiate già che sono piuttosto simili a caratteristiche di Teamfight Tactics.

Nell’ultimo dev blog pubblicato da Riot Games, infatti, gli sviluppatori hanno spiegato che la modalità inedita sarà strutturata in più round in stile death match, con un avanzamento lento dei campioni, del loro livello, degli oggetti e di potenziamenti simili a quelli già visti su Teamfight Tactics, dove i giocatori possono modificare le capacità del proprio campione, con conseguenti variazioni di gameplay da partita a partita.

Si parla per la precisione di un set di 3 potenziamenti offerti ai giocatori e ai loro campioni, come gittata d'attacco bonus o abilità aggiuntive attivate automaticamente a intervalli.

Questo insieme di novità è concepito per rendere questa modalità 2v2v2v2 estremamente arcade, dinamica, molto più veloce rispetto ad ARAM e alla classica Landa degli Evocatori. Tornando al funzionamento di un singolo match, le squadre che perdono troppi round verranno eliminate, dopo combattimenti estenuanti con gli avversari a cui vengono associati. Il duo che resterà in piedi dopo l’ultimo scontro sarà il vincitore. Non mancherà, naturalmente, una nuova mappa per deliziare gli appassionati con un ambiente mai visto prima.

Riot Games sembra avere in programma il rilascio “il prima possibile” ma, considerato lo stato attuale, è più probabile che arrivi verso l’estate/autunno 2023 dopo una prima fase di test in PBE.

