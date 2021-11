Riot X Arcane: partono i Progress Days, ecco le novità da League of Legends a Valorant

Dopo aver organizzato lo spettacolo crossover di PUBG Mobile x Arcane, Riot Games lancia ufficialmente i Progress Days, un evento che durerà un intero mese per festeggiare celebrare il lancio della serie animata Arcane.

L'ultima attività di Riot fa seguito allo spettacolare show per il lancio di Arcane con Imagine Dragons insieme, PVRIS, Bea Miller, JID e Denzel Curry nella cornice della Summoner's Cup che ha visto prevalere Edward Gaming su DAMWON KIA.

La festa di Arcane prosegue così nei Progress Days dei titoli targati Riot Games. Dal 7 al 13 novebre, Riot esorta tutti gli appassionati dei propri videogiochi a partecipare alle attività dei Progress Days per ottenere contenuti ingame inediti.

Nella settimana che va dal 7 al 13 novembre, i giocatori di League of Legends potranno esplorare gli Archivi del Consiglio e ricevere Jayxe di Arcane dopo aver vinto una partita. Sempre nel medesimo lasso di tempo, gli appassionati di Legends of Runeterra potranno accedere alla modalità PvE Cammino dei Campioni per poter immergersi nelle sue avventure attraverso Piltover e Zaun, con campagne roguelike da vivere in altre regioni di Runeterra.

L'hub dell'evento Il Mondo di RiotX Arcane permetterà agli utenti di acquisire tanti contenuti aggiuntivi fino al 30 novembre:

League of Legends : Capsula Arcane, Icona Arcane

: Capsula Arcane, Icona Arcane Teamfight Tactics : Uovo Mini Leggende Aggeggi e marchingegni

: Uovo Mini Leggende Aggeggi e marchingegni Legends of Runeterra : Carta Campione Jayce

: Carta Campione Jayce Wild Rift : 100 monete Poro

: 100 monete Poro VALORANT: Poro Gun Buddy Esclusivo

Nell'ambito dei Progress Days rientra anche la sovvenzione comunitaria da 10.000 dollari che Riot Games metterà in palio il 10 novembre per premiare le attività svolte da 30 organizzazioni no-profit. Ma non è tutto.

Riot Games conferma inoltre che, da qui alle prossime settimane, l'universo di Arcane lambirà le dimensioni competitive e fantasy dei giochi Riot con eventi e attività speciali per ciascun titolo della compagnia. Il soave francese Chamber diventerà il 17esimo agente di Valorant, TFT otterrà una nuova modalità chiamata Double Up come parte dell’ultimo set Gizmos & Gadgets e la Patch Preseason 2022 di League andrà online.