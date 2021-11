RiotX Arcane, tutti gli annunci: Stagione 2 confermata, Project L e molto altro

Con il lancio del finale di stagione di Arcane: League of Legends su Netflix e la celebrazione delle Notti della Città Sotterranea dello scorso weekend, è giunto ufficialmente al termine l'evento RiotX Arcane. Facciamo un ripasso di tutti gli annunci più importanti.

Riot Gauntlet

Il Riot Gauntlet ha dato l’opportunità ai creator di dare il loro contributo e sostenere Riot nelle sue attività benefiche. Otto team a livello mondiale si sono sfidati nel fine settimana e hanno potuto donare la loro parte dei 100.000 $ ad alcuni enti benefici.

Hypixel Studios porta alla vita Hytale

Nel 2020, i brillanti ragazzi di Hypixel Studios si sono uniti alla famiglia Riot. Nel corso delle Notti della Città Sotterranea hanno fornito degli aggiornamenti sul loro gioco alimentato dalla community che combina la portata di un sandbox creativo con la profondità di un gioco di ruolo. Trovate il loro intervento tra i video in calce alla notizia.

Le ultime su Project L

A distanza di due anni dall'annuncio, avvenuto nel 2019 in occasione del decimo anniversario di League of Legends nel 2019, il picchiaduro Project L è tornato a mostrarsi. Nonostante la data d'uscita sia ancora molto lontana, Tom e Tony Cannon hanno svelato un bel po' di novità su Project L.

Arcane Season 2 Confermata

Nelle ultime settimane, Arcane ha riscontrato un successo incredibile. Con la prima stagione ormai conclusa, Riot ha fatto un regalo a tutti i fan annunciando che la seconda stagione di Arcane è già in produzione presso i propri studi, e che non richiederà altri sei anni per vedere la luce. Ulteriori informazioni saranno svelate prossimamente.

Ci teniamo inoltre a ricordare che le celebrazioni in-game di Arcane non sono ancora terminate, dunque avete ancora un po' di tempo per vivere gli eventi e raccogliere le ricompense. I giocatori di League vedranno apparire altre storie negli Archivi del Consiglio, e il Mondo di RiotX Arcane rimarrà aperto fino al 30 novembre.