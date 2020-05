Riparte finalmente la Rainbow Six Siege GO4 Cup Series Italy

La Rainbow Six: Siege PS4 GO4 Cup Series Italy è ai nastri di partenza, pronta a ripartire dopo il grande successo di pubblico registrato nel corso dell’ultima edizione. Giunto alla quarta stagione, il torneo competitivo giocato sulla piattaforma ESL Play per PS4, ha segnato negli ultimi anni numeri in continua crescita.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege è uno dei titoli più longevi e conosciuti dell’intero panorama competitivo internazionale e, nella Season appena archiviata, oltre 3.000 team unici hanno preso parte alle cup settimanali organizzate da ESL Italia, la principale piattaforma di competizioni esport in Italia e nel mondo.

Gli utenti medi delle ESL Cup di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege sono aumentati regolarmente nel corso delle quattro stagioni, così come le medie mensili rispetto alle stagioni precedenti, con una media di oltre 140 team che hanno partecipato settimanalmente ad ogni singola cup. Numeri che testimoniano un ambiente competitivo in continua crescita, in grado di soddisfare le esigenze dei giocatori più esperti e di quelli alle prime armi, desiderosi di misurarsi con un titolo così prestigioso.

La nuova stagione vedrà al via team di ogni livello, pronti a sfidarsi in cup settimanali online che, alla fine di ogni singolo mese, eleggeranno un nuovo campione.

I tornei sono aperti a tutti ed è sufficiente avere un team di amici per provare a conquistare la gloria!

Le finali mensili saranno trasmesse in diretta sul canale Twitch e YouTube di Ubisoft Italia con il commento di Edoardo “Eddie” Cianciosi, dando ai team finalisti l’occasione di dimostrare le proprie abilità sotto ai riflettori. Per maggiori informazioni sul torneo e per iscriversi alle qualificazioni online, potete visitare il sito ufficiale della competizione.

“Siamo felici di dare il via alla nuova edizione di un torneo che ci ha dimostrato quanto i fan di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege siano appassionati e desiderosi di affacciarsi nel mondo competitivo. La quarta edizione della Rainbow Six: Siege PS4 GO4 Cup Series Italy punta a un consolidamento di Ubisoft nel panorama nazionale e abbraccia pienamente la filosofia from zero to hero che è alla base della nostra idea di esport” ha dichiarato Alberto Coco, Marketing Director di Ubisoft Italia.

“Questa quarta edizione della Rainbow Six: Siege PS4 GO4 Cup Series Italy rafforza e consolida l‘orgoglio di questo torneo come perfetta sintesi per tutti gli appassionati del mondo esport: per quelli più esperti che lo considerano il giusto trampolino di lancio per ambire a traguardi più alti, e per i casual gamer, che si avvicinano ad un mondo meraviglioso come il nostro, in cui il concetto from zero to hero si trasformi in realtà” ha dichiarato Daniel Schmidhofer, CEO di ProGaming ed ESL Italia.