Riparte la nuova stagione televisiva di Mediaset: Rete 4 cambia pelle

Non solo il ritorno di Canale 5 su Sky. Oggi, 3 Settembre, comincia ufficialmente la nuova stagione televisiva di Mediaset, caratterizzata dalla nuova Rete 4. La rete generalista infatti si rinnova non solo nella grafica ma anche con una nuova programmazione.

Debutta infatti il nuovo TG4 diretto da Gerardo Greco, mentre Barbara Palombelli condurrà "Stasera Italia".

A livello grafico, il logo di Rete 4 è stato rivoluzionato ed il "4" è ora messo in evidenza da un cerchio rosso, che prende il posto dello storico marchio.

Su Canale 5 invece si ripartirà dalle vecchie certezze. Prende oggi il via la decima stagione di "Pomeriggio 5", il fortunato programma condotto da Barbara D'Urso, che aveva annunciato il ritorno del rotocalco attraverso i propri social, per la contentezza dei suoi seguaci.

Sempre sulla rete generalista spazio anche a Nicola Porro con "Quarta Repubblica", in onda di lunedì, mentre il martedì verrà dato spazio a Roberto Giacobbo con "Freedom, oltre il confine". Mercoledì tornerà Piero Chiambretti con "La Repubblica delle Donne", mentre Giovedì verrà dato spazio all'attualità con "Viva l'Italia" di Gerardo Greco. La settimana di programmazione si chiuderà venerdì con "Quarto Grado" di Gianluigi Nuzzi.

Programmazione invece diversa per Canale 5, che proporrà programmi diversi per ogni serata e non si atterrà allo schema da Rete 4.