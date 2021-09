Riparte The Real Race: la competizione esport di Lamborghini

Qualche mese fa è ripartito il campionato di simulazione organizzato da Lamborghini esports e ProGaming Italia. Una seconda stagione piuttosto intensa e scoppiettante, ancor più della precedente, impreziosita da un nuovo format globale che prevede tre trofei in Europa, America e Asia.

I migliori sim driver, lo ricordiamo, gareggiano al volante delle Lamborghini Huracán GT3 EVO su Assetto Corsa Competizione (utilizzato anche da alcuni piloti Lamborghini Squadra Corse per prepararsi alle competizioni reali): i vincitori vivranno un'esperienza di guida in Italia con Lamborghini e la possibilità di diventare il primo pilota ufficiale eSports del marchio.

Il trofeo è iniziato ufficialmente a giugno e terminerà il prossimo novembre: i piloti di tutto il mondo potranno iscriversi alle qualificazioni aperte, che si terranno da lunedì a venerdì. La prossima tappa - come potrete vedere dal calendario in calce alla notizia, partirà proprio lunedì, con la fare Open.

I primi 40 giocatori classificati nelle qualificazioni aperte accederanno alle qualifiche del sabato; i migliori 20 si sfideranno in The Real Race la domenica, gareggiando due volte sullo stesso circuito. I dieci turni di qualificazioni settimanali consentiranno ai partecipanti di ottenere punti per la rispettiva classifica continentale determinando i tre campioni.

The Real Race - Calendario 2021 prossime tappe

Sprint

27 Sept - 3Oct - Catalunya

11-17 Oct – Silverstone

22-28 Nov - Misano Adriatico

Endurance Mode

13-19 Sept – Nurburgring

8-14 Nov - Spa Francorchamps

Questa seconda edizione di The Real Race rafforza l'impegno di Lamborghini nel mondo degli eSport. Potete vedere le gare sul canale YouTube di Lamborghini.