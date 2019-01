Riparte il tour di Gamer Village, prima tappa del 2019 il 5 e 6 gennaio a Roma

Dopo la sosta natalizia, riprende il tour di Gamer Village, proprio nel weekend dell'Epifania: sabato 5 e domenica 6 gennaio la carovana di Gamer Village approda a Roma, negli spazi del Centro Commerciale I Granai, con tantissime sorprese.

La prima tappa del Gamer Village Tour 2019 si svolgerà nelle giornate di sabato e domenica presso il Centro Commerciale I Granai (Via Mario Rigamonti, 100, 00142 Roma RM), l'area gaming sarà aperta dalle 10:30 alle 19:30 e ospiterà tornei e sessioni di gioco con FIFA 19, Mario Kart 8 Deluxe e le migliori esperienze in Realtà Virtuale. Come di consueto, tutte le attività (gioco libero e competizioni) sono completamente gratuite, per i tornei (con gadget esclusivi per i vincitori) è necessario iscriversi presso il desk di Gamer Village situato nella galleria del Centro Commerciale.

Dopo la tappa romana, il Gamer Village Tour proseguirà il suo viaggio lungo tutto lo stivale anche nelle prossime settimane. Ogni settimana su Everyeye.it troverete informazioni su tutti gli appuntamenti in programma, con date, città e location di ogni tappa. Per il resto… anteprime, foto e curiosità, vi invitiamo a seguire le pagine social ufficiali su Instagram e Facebook. Preparatevi a un 2019 ricco di eventi speciali targati Gamer Village!