Riparti alla grande con PlayStation: sconti su giochi PS4 e DualShock

Fino al 6 settembre Sony lancia la promozione Riparti alla grande con PlayStation, che vi permetterà di acquistare una selezione di giochi per PS4 a partire da 14.99 euro, in offerta anche il controller DualShock a partire da 49,99 euro (prezzo consigliato).

Tra i giochi in vendita a prezzo scontato troviamo Death Stranding, Days Gone, MediEvil e God of War (PlayStation Hits), oltre a Marvel's Spider-Man, Gran Turismo Sport, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Uncharted 4 Fine di un Ladro e Astro Bot Rescue Mission. La promozione è valida online su Amazon.it (di seguito i link per l'acquisto diretto) e nei negozi (fisici e online) delle catene Euronics, GameStop, Mediaworld, GameLife e GamePeople, a seconda delle disponibilità dei singoli punti vendita.

Offerte PlayStation

Sempre su Amazon trovate in sconto anche PS4 e PS4 PRO, fino al 26 agosto:

PS4 PRO con 20 euro di credito PSN costa 369.99 euro mentre PS4 Slim 500 GB con due controller DualShock 4 viene proposta a 309,99 euro. Le offerte sui giochi e sul DualShock 4 proseguiranno invece fino al 6 settembre 2020.