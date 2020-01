Ripercorri il tuo 2019 su PS4: Sony regala un tema dinamico e un avatar speciale ai fan

Dopo aver festeggiato i 25 anni di PlayStation, i curatori del PS Blog ci invitano a ripercorrere il 2019 su PS4 regalandoci un tema dinamico e un avatar attraverso un'iniziativa che aiuta gli appassionati a scoprire in quali mondi interattivi hanno trascorso la maggior parte del tempo durante l'anno appena conclusosi.

Dal 14 gennaio al 14 febbraio, tutti gli utenti PlayStation 4 che si collegheranno al sito della campagna lanciata da Sony potranno consultare le statistiche dettagliate sul numero di titoli giocati, i propri generi preferiti, i trofei conquistati e tanto altro.

Le statistiche personali raccolte nel 2019 da Sony durante le nostre scorribande digitali negli universi interattivi dei giochi PS4 permetteranno al colosso videoludico giapponese di "costruire" un profilo che darà modo ai fan di scaricare un tema dinamico e, soprattutto, un avatar personalizzato in base ai gusti e alle preferenze di ciascun utente.

La "personalità di gamer PS4" si rifletterà sull'avatar scaricabile gratuitamente da chi vorrà aderire all'iniziativa. Sarà così possibile ottenere sette diverse categorie di avatar, ciascuna in rappresentanza dei gusti dei giocatori, come Eroe dell'Azione, Guerriero Leggendario, Esploratore Provetto, Stratega Esperto, Campione di Velocità, Fenomeno dello Sport e Tiratore Scelto. Per tutti gli approfondimenti del caso e le modalità di partecipazione alla campagna di Sony che dà diritto a un tema dinamico gratis e ad un avatar speciale, in calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale del PlayStation Blog ufficiale.