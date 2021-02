Ripercorri il tuo 2020 su PS4 e PS5: tema gratuito e riepilogo delle statistiche di gioco

Dalle colonne del PS Blog a stelle e strisce, Sony invita l'utenza PlayStation a ripercorrere il proprio 2020 videoludico su PS4 e PS5 attraverso un'iniziativa che aiuta gli appassionati a scoprire gli universi digitali in cui hanno trascorso la maggior parte del tempo nel corso dell'anno appena conclusosi.

Per commemorare quello che il colosso tecnologico giapponese descrive come un "viaggio collettivo", nasce così la nuova iniziativa collegata a un wrap-up sulle statistiche di gioco dei singoli utenti. Similarmente a quanto accaduto nel 2019 a margine dei festeggiamenti per i 25 anni di PlayStation, anche stavolta chi possiede una PS4 o una PlayStation 5 può riavvolgere il nastro dei propri ricordi videoludici e consultare le statistiche dettagliate sul numero di titoli giocati nel 2020, sui trofei conquistati e sui propri giochi preferiti.

Il wrap-up dinamico risultante dalle statistiche raccolte dall'azienda nipponica ricostruisce così il percorso ludico intrapreso dai singoli appassionati per consentire loro di "fotografare" le proprie statistiche di gioco generali attraverso un tema dinamico gratuito per PS4 e dei grafici personalizzati.

L'iniziativa è partita nella giornata di oggi, martedì 2 febbraio, sulle pagine del PlayStation Blog americano e si protrarrà fino al 2 marzo: in questo lasso di tempo, basterà accedere al portale aperto per l'occasione da Sony e generare il rapporto riepilogativo sui trofei ottenuti, i titoli fruiti, le ore trascorse nei giochi collegati al proprio account e tanto altro. Per poter generare il wrap-up con le Statistiche PlayStation 2020, occorre avere almeno 18 anni, autorizzare la raccolta dati su PS4 o PlayStation 5 e aver totalizzato più di 10 ore di gioco nel corso dell'anno.