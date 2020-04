RipFortnite, l'hashtag della morte del Battle Royale di Epic in tendenza su Twitter

Fortnite sta morendo? Decisamente no considerando che parliamo del Battle Royale numero uno al mondo per numero di utenti attivi, tuttavia nelle scorse ore l'hashtag #RipFortnite è schizzato tra le tendenze di Twitter con oltre 30.000 messaggi sull'argomento.

Non è chiaro in realtà cosa sia accaduto esattamente per scatenare la furia dei giocatori, molti si stanno lamentando da tempo dello stato di Fortnite e hanno utilizzato l'hashtag RipFortnite per esprimere il proprio malcontento mentre altri Tweet appartengono a persone che stanno cercando di capire il perchè di tutto questo astio in un periodo relativamente tranquillo per il gioco.

Non sembra esserci quindi una causa scatenante per questo movimento di protesta, quanto un'insieme di fattori che sulla lunga distanza hanno convinto i giocatori a manifestare il proprio dissenso ad Epic Games utilizzando uno specifico hashtag.

Epic da parte sua sta continuando ad aggiungere nuovi contenuti e risolvere problemi tecnici segnalati dai giocatori, consapevole che alcuni di questi richiederanno più tempo per essere definitivamente corretti e sistemati. Personalità come Ninja e Tfue si lamentano pubblicamente sui propri canali affermando come Fortnite non sia più divertente come un tempo e che per questo molti streamer e pro player stiano abbandonando il gioco in favore di alternative come Call of Duty Warzone.