La risata di Laughing Octopus in un cosplay di Metal Gear Solid 4

Uscito nel 2008 in esclusiva per PlayStation 3, Metal Gear Solid 4 è ancora oggi uno dei capitoli più apprezzati della mitica saga di videogiochi creata dal genio di Hideo Kojima. In attesa di novità per quanto riguarda le sorti del franchise, uno degli antagonisti di Solid Snake è tornato in vita.

Hideo Kojima ha smentito categoricamente la possibilità che lui torni a lavoro su Metal Gear Solid. Il maestro ha dunque detto basta e la sua Kojima Productions non si occuperà mai della creatura che lo ha trasformato nel game creator leggendario che è oggi. Le possibilità di rivedere Snake non sono comunque basse. Ai Game Awards potrebbe infatti esserci l'annuncio di Metal Gear Solid 3 Remake.

Le informazioni a disposizione ancora scarseggiano, ma tanto basta alla community per riaccendersi. In particolare, la cosplayer Olga Haku ha voluto omaggiare una delle antagoniste principali del quarto capitolo della saga, la folle Laughing Octopus.

Conosciuta anche come Figlia del Diavolo, Laughing Octopus era una delle quattro componenti dell'unità The Beauty and the Beast, un reparto di sole donne vittime di forti shock verificatisi sul campo di battaglia. Octopus era dotata di quattro tentacoli che le spuntavano fuori dall'apparecchio che portava sul capo. Attraverso tali tentacoli, che principalmente fungevano da arma, era in grado di spostarsi agilmente sia sulle pareti che a terra. Ella era in oltre capace di mimetizzarsi nell'ambiente circostante grazie alla sua tuta mimetica ad alta tecnologia.

Laughing Octopus è soprattutto ricordata dai fan per la sua fragorosa risata. Quello era però il sintomo del suo disturbo post-traumatico. Octopus fu infatti costretta a torturare e uccidere la sua famiglia e i suoi amici mentre i suoi aguzzini la costringevano a ridere. Fino alla morte per mano di Snake non cessò mai di ridere. Questo cosplay di Laughing Octopus da Metal Gear Solid 4 ne ricorda ancora la folle risata.