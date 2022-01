Risate da Twitch! Da Windjammer 2 a God of War, le clip più divertenti della settimana

Direttamente dal nostro portale YouTube, eccovi una raccolta con le migliori e più divertenti clip della settimana tratte dalle nostre live sul canale Twitch di Everyeye, con un disagio che raggiunge livelli sempre più alti.

Dal buon Alessandro Bruni alle prese con frittate indie e Leviatani birichini alla sfida tra Francesco Fossetti e Marco Mottura con i frisbee impazziti di Windjammers 2 (qui trovate la nostra recensione di Windjammers 2), la programmazione settimanale del nostro canale Twitch non è stata certo avara di momenti esilaranti.

Prima di lasciarvi al riassuntone delle clip più divertenti dell'ultima settimana, approfittiamo spudoratamente dell'occasione per invitarvi a seguirci registrandovi al canale Twitch di Everyeye. L'abbonamento al canale offre l'accesso ai portali Discord e Telegram riservati agli iscritti, tramite i quali potete interagire con la community e la redazione.

Per chi desidera supportarci, ricordiamo che attraverso la propria sottoscrizione ad Amazon Prime è possibile abbonarsi al nostro canale Twitch utilizzando il bonus dell'abbonamento mensile gratuito ad un canale di vostra scelta. Questa iscrizione di prova, totalmente gratuita, ha una durata di 30 giorni e non ha un rinnovo automatico. Per attivarla, basta collegare il proprio profilo Twitch ad Amazon Prime e scegliere ogni mese Everyeye come canale a cui sottoscriversi.