Risate su Twitch: i momenti più divertenti della settimana tra Pokémon e Uncharted

Un'altra settimana si avvia verso la sua conclusione, e ancora una volta non manca una raccolta dei momenti più divertenti ed esilaranti della settimana emersi dalle nostre dirette sul canale Twitch di Everyeye.

Con Marco Mottura che, tra una partita e l'altra a Windjammers 2 e Leggende Pokémon Arceus (non perdetevi a tal proposito la nostra recensione di Leggende Pokémon Arceus), confessa il suo genuino odio per i matrimoni, e Alessandro Bruni che prova a mantenere intatta la sua concentrazione giocando a Rainbow Six Extraction, la redazione di Everyeye si è data il suo del da fare per strappare una risata ai propri seguaci. Il tutto senza dimenticare i momenti di memorabile disagio con protagonista il nostro Francesco Fossetti, che ammicca con ironica convinzione alla telecamera donando un pizzico di follia all'ultima settimana redazionale.

Ma non è ancora finita: Il Gabbo andrà a vedere il film di Uncharted? Sembrerebbe di no, e anzi potreste anche non vedere mai una recensione della pellicola ispirata alla serie Naughty Dog (lo avete visto il poster IMAX del film di Uncharted, a proposito?) sulle nostre pagine. O forse sì? Nel dubbio la nostra Sam prova a mantenere la concentrazione, per poi esplodere in una risata non appena il suo collega di live sbotta per l'inconsueta domanda. E un'altra settimana di follie made in Everyete giunge a conclusione.

Prima di lasciarvi, oltre a ricordarvi di seguirci su Twitch, per chi intende supportarci non dimenticate che tramite la propria sottoscrizione ad Amazon Prime è possibile abbonarsi al canale Twitch di Everyeye, usando il bonus dell'abbonamento mensile gratuito ad un canale a vostra scelta. L'iscrizione di prova è del tutto gratuita ed avrà una durata di 30 giorni, senza rinnovo automatico: per attivarla, collegate il vostro profilo Twitch ad Amazon Prime e scegliete Everyeye come canale al quale sottoscriversi.