Riscattate questi 10 giochi per iPhone gratis che torneranno a pagamento

Non è solamente possibile effettuare un "momento riscatto" contestualmente ai giochi gratis per PC di Epic Games Store, ma ci sono anche varie opportunità relative ai dispositivi mobili. In questo contesto, una possibilità che potrebbe essere di vostro interesse è quella relativa allo scaricare giochi per iPhone gratis che prima erano a pagamento.

A tal proposito, nella quarta settimana di giugno 2023 sono diventate gratuite un buon numero di produzioni in questo contesto. Si va da giochi puzzle a titoli punta e clicca, dunque la varietà non manca di certo. Mediante la lista presente di seguito potreste insomma riuscire a trovare qualcosa con cui passare un po' di tempo in spensieratezza. Ricordiamo banalmente che i prezzi sono in dollari perché sull'App Store non viene evidenziato il costo precedente, dunque possiamo basarci unicamente su quanto avvenuto all'estero.

Giochi per iPhone gratis su App Store nella quarta settimana di giugno 2023: torneranno a pagamento

In conclusione, ricordiamo che l'App Store è in continua evoluzione. Questo significa che le iniziative indicate potrebbero terminare da un momento all'altro, visto che in questi store digitali non viene indicata una tempistica di validità precisa. Va inoltre precisato che, nonostante i giochi coinvolti risultino scaricabili gratuitamente, potreste comunque riscontrare la presenza di annunci e acquisti in-app, come spesso avviene in questo contesto.