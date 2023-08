Riscattate questi giochi per iPhone gratis che torneranno a pagamento

Andando oltre ai giochi per PC gratis di Epic Games Store, potreste ritenere valida la possibilità di aggiungere un ulteriore "momento riscatto" alla vostra settimana. A tal proposito, infatti, risulta possibile scaricare gratis giochi per iPhone che prima erano a pagamento.

A tal proposito, mentre ci avviciniamo alla fine di agosto 2023, dall'App Store preinstallato lato iPhone si possono riscattare in questo modo un buon numero di titoli. Prima di lasciarvi alla lista, vi ricordiamo che i costi indicati sono in dollari perché sullo store digitale di Apple non vengono indicati direttamente i costi precedenti, dunque possiamo basarci solamente su quanto avvenuto all'estero.

Giochi per iPhone gratis su App Store a fine agosto 2023: torneranno a pagamento

Per il resto, vale la pena ricordare che lo store digitale di Apple è in costante aggiornamento. Questo significa che le iniziative indicate potrebbero terminare in qualunque momento, considerando anche il fatto che non vengono esplicitate date di validità precise. Al netto di questo, potreste comunque riscontrare la presenza di annunci e acquisti in-app, in quanto questo è spesso il modus operandi lato mobile.

Sai che puoi comprare tutti questi giochi praticamente gratis?

Gratis dice! E come si fa? Basterà aprire un conto HYPE Next. Si fa in un attimo, online. Il costo è di soli 2,90 euro al mese, e si ottiene un welcome bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica. La cifra perfetta per acquistare uno o tutti i giochi in offerta presenti in questa news. Se invece hai già un conto HYPE a canone zero, ti basterà passare a quello Next e rispettare tutte le condizioni per ottenere il tuo bonus. Ti aspettano un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare gratis la carta e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Cosa aspetti? Clicca qui per registrarti o passare ad HYPE Next!