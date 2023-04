Riscattate questi 11 giochi iPhone gratis che torneranno a pagamento

Andando oltre ai giochi gratis per PC di Epic Games Store, a cui potreste aver già dato un'occhiata, risulta possibile avere un "momento riscatto" anche in ambito di dispositivi mobili. Più precisamente, ciò a cui si fa riferimento in questo contesto è la possibilità di scaricare giochi gratis per iPhone che prima erano a pagamento.

A fine aprile 2023 risultano scaricabili gratuitamente un ampio numero di titoli per iPhone. Questi ultimi sono di vario genere, dato che si va da giochi puzzle a shooter spaziali, quindi potreste potenzialmente trovare qualcosa con cui passare un po' di tempo in relax. Prima di lasciarvi alla lista, ricordiamo semplicemente che i prezzi sono in dollari perché sull'App Store non ci sono indicazioni in merito al costo precedente, quindi possiamo basarci unicamente su quanto avvenuto all'estero.

Giochi per iPhone gratis a fine aprile 2023: prima erano a pagamento

In chiusura, ricordiamo che l'App Store è in costante aggiornamento. Ciò significa che le iniziative indicate potrebbero terminare da un momento all'altro, considerando anche che sull'App Store non ci sono particolari indicazioni in merito alle tempistiche di validità. Per il resto, nonostante i titoli indicati risultino scaricabili gratuitamente, potreste comunque riscontrare la presenza di annunci e acquisti in-app, in modo simile a quanto spesso avviene in ambito mobile.