Riscattate questi 11 giochi iPhone gratis che torneranno a pagamento

In attesa di prendere visione dell'evento WWDC 2023 di Apple, vale la pena soffermarsi sulla possibilità di riscattare gratuitamente alcuni titoli che precedentemente risultavano a pagamento. Il "momento riscatto" lato dispositivi mobili vi consente infatti di scaricare gratis giochi per iPhone che prima avevano un costo.

Più precisamente, a inizio giugno 2023 sono diventati gratuiti un buon numero di titoli. Si va da simulatori a RPG, quindi non manca tra l'altro una certa varietà nella lista che potete trovare di seguito. Potreste insomma potenzialmente riuscire a trovare qualcosa con cui passare un po' di tempo in relax. Ricordiamo semplicemente che i prezzi sono in dollari perché sull'App Store non viene indicato il costo precedente, dunque ciò che possiamo fare è unicamente basarci su quanto avvenuto all'estero.

Giochi per iPhone gratis su App Store a inizio giugno 2023: torneranno a pagamento

Va detto che l'App Store è in continua evoluzione, così come spesso avviene in questi contesti. Questo significa che le iniziative coinvolte potrebbero terminare da un momento all'altro, considerando anche il fatto che non vengono specificate tempistiche precise. Per il resto, ricordiamo che, nonostante i giochi risultino scaricabili gratuitamente, potreste comunque riscontrare la presenza di annunci e acquisti in-app, cosa che succede spesso in ambito mobile.