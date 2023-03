Riscattate questi 12 giochi Android gratis che prima erano a pagamento

Al netto dei giochi per PC gratis di Epic Games, un altro "momento riscatto" che può inserirsi nella settimana dei videogiocatori è quello relativo al mondo dei dispositivi mobili. A tal proposito, risulta infatti possibile scaricare gratis giochi Android che prima erano a pagamento.

Più precisamente, la lista presente di seguito indica titoli di vario genere che si possono ottenere senza sborsare alcunché a fine marzo 2023. Tra l'altro, la varietà non manca, visto che si va da giochi per bambini a RPG, quindi potreste potenzialmente trovare qualcosa con cui passare dei momenti di relax durante il weekend. Vi lasciamo insomma alla lista.

Giochi per Android gratis che prima erano a pagamento da riscattare a fine marzo 2023

In chiusura, vale la pena esplicitare che il Play Store è in costante aggiornamento, nonché che usualmente in quest'ultimo non vengono fornite indicazioni precise in merito all'effettivo periodo di validità delle iniziative. Questo significa che i giochi coinvolti potrebbero tornare a pagamento da un momento all'altro. Inoltre, nonostante il tutto sia ora scaricabile gratuitamente, potreste comunque riscontrare la presenza di annunci e acquisti in-app, come spesso accade in campo di dispositivi mobili.