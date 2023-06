Riscattate questi 12 giochi Android gratis che prima erano a pagamento

Non ci sono solamente i giochi gratis per PC di Epic Games Store a poter rappresentare un valido "momento riscatto" per gli appassionati di videogiochi. Esistono infatti possibilità simili anche in ambito mobile: più precisamente, ciò a cui si fa riferimento è l'opportunità di scaricare giochi gratis per Android che prima erano a pagamento.

A tal proposito, a fine giugno 2023 sono diventati gratuiti un ampio numero di titoli sul Play Store preinstallato su molti dispositivi Android. Si va da giochi di scacchi a RPG, dunque non manca tra l'altro una certa varietà. Dando un'occhiata alla lista presente di seguito, potreste dunque riuscire a trovare qualcosa con cui passare del tempo in relax durante il weekend.

Giochi gratis per Android a fine giugno 2023: prima erano a pagamento

Per il resto, va detto che il Play Store è in continuo aggiornamento. Questo significa che i giochi coinvolti potrebbero tornare a pagamento da un momento all'altro, in quanto non vengono indicate tempistiche precise in termini di validità delle iniziative. Per il resto, nonostante i titoli risultino scaricabili gratuitamente, potreste comunque riscontrare la presenza di annunci e acquisti in-app, come spesso accade in ambito di dispositivi mobili.