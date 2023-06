Riscattate questi 13 giochi Android gratis che prima erano a pagamento

Andando oltre ai giochi gratis per PC di Epic Games Store, che potreste aver già riscattato, potrebbe risultare di vostro interesse aggiungere un altro "momento riscatto" alla vostra settimana. Questa volta si fa riferimento al mondo dei dispositivi mobili, visto che è possibile scaricare gratis giochi per Android che prima erano a pagamento.

Infatti, nella quarta settimana di giugno 2023 sul Play Store, preinstallato su molti dispositivi Android, risultano gratuiti un ampio numero di titoli. Si va da giochi puzzle a titoli survival, dunque la varietà non manca di certo. Di seguito potete trovare la lista.

Giochi gratis per Android nella quarta settimana di giugno 2023: prima erano a pagamento

In conclusione, vale la pena evidenziare che il Play Store è in costante aggiornamento. Questo significa che le iniziative indicate in questa sede potrebbero terminare da un momento all'altro, visto che in questi store digitali non vengono fornite tempistiche di validità precise. Per il resto, nonostante i giochi coinvolti risultino scaricabili gratuitamente, potreste comunque riscontrare la presenza di annunci e acquisti in-app, come d'altronde accade usualmente in ambito mobile.