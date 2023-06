Riscattate questi 13 giochi per iPhone gratis che torneranno a pagamento

Al netto dei giochi gratis per PC di Epic Games Store, potrebbe interessarvi sapere che risulta possibile usufruire anche di un "momento riscatto" relativo al mondo dei dispositivi mobili. Più precisamente, si fa riferimento alla possibilità di scaricare giochi gratis per iPhone che in precedenza risultavano a pagamento.

A tal proposito, a fine giugno 2023 sono diventati gratuiti un ampio numero di titoli che precedentemente risultavano a pagamento. Si va da giochi puzzle a RPG old school, dunque la varietà non manca di certo nella lista presente qui sotto. Ricordiamo che i prezzi sono in dollari perché sull'App Store non vengono fornite indicazioni relative ai costi precedenti, quindi possiamo basarci unicamente su quanto avvenuto all'estero.

Giochi per iPhone gratis su App Store a fine giugno 2023: torneranno a pagamento

In conclusione, ricordiamo che l'App Store è in continuo aggiornamento. Questo significa che le iniziative coinvolte potrebbero terminare da un momento all'altro, in quanto in questi store digitali non vengono indicate tempistiche di validità precise. Inoltre, nonostante i giochi risultino scaricabili gratuitamente, potreste comunque riscontrare annunci e acquisti in-app all'interno, come avviene usualmente in ambito di dispositivi mobili.