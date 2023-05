Riscattate questi 14 giochi iPhone gratis che torneranno a pagamento

Non ci sono solamente i giochi per PC gratis di Epic Games Store a poter attirare l'attenzione dei videogiocatori. Infatti, c'è la possibilità di avere un "momento riscatto" anche in termini di dispositivi mobili, considerando che risulta adesso possibile scaricare giochi gratis per iPhone che in precedenza erano a pagamento.

A tal proposito, contestualmente allo store digitale preinstallato sugli iPhone, nella seconda settimana di maggio 2023 risulta possibile riscattare diversi titoli di vario genere. Si va infatti da RPG old school fino a giochi puzzle, quindi potreste effettivamente trovare qualcosa con cui passare un po' di tempo in relax. Ricordiamo che i prezzi sono in dollari per via del fatto che sull'App Store non compaiono indicazioni precise in merito al costo precedente, dunque possiamo basarci unicamente su quanto avvenuto all'estero.

Giochi per iPhone gratis nella seconda settimana di maggio 2023: erano a pagamento

In conclusione, ricordiamo che l'App Store è in continua evoluzione, così come avviene usualmente per gli store digitali. Questo significa che le iniziative indicate potrebbero terminare da un momento all'altro, visto che non ci sono maggiori indicazioni in merito. Inoltre, nonostante i giochi risultino riscattabili gratuitamente, all'interno di questi ultimi potreste comunque riscontrare la presenza di annunci e acquisti in-app, come spesso accade in ambito mobile.