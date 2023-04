Riscattate questi 15 giochi Android gratis che prima erano a pagamento

Al netto dei giochi gratis per PC di Epic Games Store, potreste volervi soffermare su un altro "momento riscatto" nel corso della settimana. Infatti, c'è la possibilità di scaricare giochi gratis per Android che precedentemente risultavano a pagamento.

Ebbene, nella seconda metà di aprile 2023 risultano gratuiti diversi titoli di vario genere sul negozio digitale preinstallato in molti dispositivi Android. Si va da puzzle game a giochi di cucina, dunque non manca tra l'altro una certa varietà. Se state cercando qualcosa con cui passare un po' di tempo in relax nel weekend, potreste insomma voler dare un'occhiata alla lista presente di seguito.

Giochi Android gratis sul Play Store nella seconda metà di aprile 2023: prima erano a pagamento

Va detto che il Play Store è in costante evoluzione, così come avviene un po' per tutti gli store digitali, dunque le iniziative coinvolte potrebbero potenzialmente terminare in rapido tempo. Considerate, però, che sul Play Store non vengono indicate tempistiche precise in termini di periodo di validità. Inoltre, nonostante i giochi indicati risultino scaricabili gratuitamente, potreste comunque riscontrare la presenza di annunci e acquisti in-app, in modo simile a quanto avviene usualmente in ambito mobile.