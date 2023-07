Riscattate questi 15 giochi per iPhone gratis che torneranno a pagamento

Andando oltre ai giochi gratis per PC di Epic Games Store, che potreste aver già fatto vostri, vale la pena soffermarsi anche sulla possibilità di effettuare un "momento riscatto" in ambito di dispositivi mobili. Dovete infatti sapere che risulta possibile scaricare giochi gratis per iPhone che prima erano a pagamento.

A tal proposito, a inizio luglio 2023 sull'App Store preinstallato sugli iPhone sono diventati gratuiti un ampio numero di giochi. Si va da giochi di scacchi a titoli di surf, dunque la varietà non manca di certo nella lista presente di seguito. Per il resto, ricordiamo che i costi sono in dollari per via del fatto che sull'App Store non viene indicato con precisione il prezzo precedente, dunque possiamo basarci banalmente su quanto accaduto all'estero.

Giochi per iPhone gratis su App Store a inizio luglio 2023: torneranno a pagamento

Per il resto, ricordiamo che l'App Store è in continua evoluzione. Questo significa che le iniziative coinvolte potrebbero terminare da un momento all'altro, dato che in questi store digitali usualmente non vengono indicate tempistiche precise in merito alla validità del tutto. Al netto di questo, nonostante i giochi risultino scaricabili gratuitamente, potreste comunque riscontrare la presenza di annunci e acquisti in-app, come spesso accade in ambito di dispositivi mobili.