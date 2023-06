Riscattate questi 19 giochi Android gratis che prima erano a pagamento

La Summer of Games 2023 non è fatta solamente di demo gratis per PC, bensì anche di "momenti riscatto" come quello che si può effettuare in campo di dispositivi mobili. Risulta infatti possibile scaricare giochi gratis per Android che precedentemente risultavano a pagamento.

Si va, tra l'altro, da RPG a puzzle game rilassanti, quindi in questa seconda settimana di giugno 2023, che per molti appassionati di videogiochi sta rappresentando un "momento clou" (viste le varie conferenze della Summer of Games), soffermarsi un momento anche sulla lista presente di seguito potrebbe rappresentare un'occasione per trovare qualcosa con cui passare qualche momento di spensieratezza.

Giochi gratis per Android nella seconda settimana di giugno 2023: in precedenza erano a pagamento

Prima di lasciarvi al gaming, ricordiamo semplicemente che il Play Store è in costante aggiornamento. Ciò significa che le iniziative indicate potrebbero terminare da un momento all'altro, considerando anche il fatto che spesso in questi store digitali non vengono indicate tempistiche di validità precise. Va inoltre detto che, nonostante i giochi coinvolti risultino scaricabili gratuitamente, potreste comunque riscontrare la presenza di annunci e acquisti in-app, così come spesso avviene in questo ambito.