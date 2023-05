Riscattate questi 20 giochi Android gratis che prima erano a pagamento

Superata la questione dei giochi per PC gratis di Epic Games Store, a cui potreste aver già dato un'occhiata, potrebbe risultare interessante aggiungere alla settimana anche un "momento riscatto" relativo al mondo dei dispositivi mobili. Infatti, risulta possibile scaricare giochi Android gratis che in precedenza erano a pagamento.

A tal proposito, a metà maggio 2023 risultano scaricabili gratuitamente molti titoli. Tra l'altro, non manca una certa varietà, considerando che si va da giochi per bambini a RPG, quindi potreste effettivamente riuscire a trovare qualcosa con cui passare un po' di tempo in relax nel corso del weekend. Di seguito trovate la lista dei titoli coinvolti.

Giochi Android gratis sul Play Store a metà maggio 2023: prima erano a pagamento

Per il resto, ricordiamo che il Play Store è in continua evoluzione. Come avviene usualmente per gli store digitali, dunque, le iniziative coinvolte potrebbero terminare senza troppo preavviso, considerando anche che non vengono forniti dettagli precisi a livello di periodo di validità. Inoltre, nonostante i giochi indicati risultino scaricabili gratuitamente, potreste comunque riscontrare la presenza di annunci e acquisti in-app, come accade molte volte in ambito mobile.