Scaricate questi 26 giochi Android gratis che prima erano a pagamento

Non ci sono solamente i giochi gratis per PC di Epic Games Store a offrire una possibilità interessante ai videogiocatori in questo periodo estivo. Infatti, c'è anche l'opportunità di usufruire di un "momento riscatto" in ambito di dispositivi mobili, scaricando giochi gratis per Android che in precedenza erano a pagamento.

In questo contesto, nella seconda settimana di luglio 2023 risultano gratuiti un ampio numero di titoli. Non manca, tra l'altro, una certa varietà, visto che si va da giochi puzzle a tower defense. Potrebbe insomma interessarvi consultare la lista presente di seguito, mediante la quale potreste effettivamente riuscire a scovare qualcosa con cui passare del tempo in relax nel caldo weekend.

Giochi gratis per Android nella seconda settimana di luglio 2023: prima erano a pagamento

In conclusione, ci teniamo a precisare che il Play Store è in costante mutamento. In parole povere, le iniziative indicate potrebbero terminare da un momento all'altro, considerando che usualmente in questa tipologia di negozi digitali non vengono indicate tempistiche di validità precise. Vale inoltre la pena ricordare che, nonostante i giochi risultino scaricabili senza sborsare alcunché, potreste comunque riscontrare all'interno la presenza di annunci e acquisti in-app, così come spesso avviene in questo contesto.