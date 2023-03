Riscattate questi 35 giochi Android gratis che prima erano a pagamento

I giochi gratis per PC di Epic Games Store possono risultare un buon "momento riscatto", ma non è l'unica possibilità a disposizione nel corso della settimana. In questo contesto, infatti, potreste anche voler scaricare giochi Android gratis che prima erano a pagamento.

A tal proposito, a metà marzo 2023 il Play Store di Google offre la possibilità di riscattare un ampio numero di giochi senza sborsare alcunché. Si va da giochi puzzle a shooter 3D, quindi la varietà non manca di certo. Potreste insomma voler dare un'occhiata all'ampia lista presente di seguito, così magare da trovare qualcosa con cui passare un po' di tempo in spensieratezza nell'ambito del weekend.

Giochi gratis per Android a metà marzo 2023: in precedenza erano a pagamento

Insomma, c'è una buona possibilità di scelta. Questo è dovuto anche all'iniziativa che ha reso gratuiti oltre 60 tra app e giochi Android sul Play Store. Ricordiamo, in ogni caso, che quest'ultimo è in costante aggiornamento, dunque le iniziative indicate potrebbero terminare senza troppo preavviso (considerando anche che in questa tipologia di store digitali usualmente non vengono fornite indicazioni specifiche in merito al termine del tutto). Per il resto, nonostante i giochi citati risultino ora scaricabili gratuitamente, potreste comunque riscontrare la presenza di annunci e acquisti in-app, come spesso accade in ambito di dispositivi mobili.