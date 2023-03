Riscattate questi 7 giochi iPhone gratis che prima erano a pagamento

Andando oltre al "momento riscatto" relativo ai giochi gratis per PC di Epic Games Store, un'altra possibilità offerta dal mondo digitale è quella legata ai dispositivi mobili. Più precisamente, risulta possibile riscattare gratis giochi per iPhone che precedentemente avevano un prezzo.

A fine marzo 2023 sono infatti diventati gratuiti diversi titoli che precedentemente erano a pagamento: si va da giochi per bambini a produzioni "vecchio stile", dunque potreste potenzialmente trovare qualcosa in grado di farvi passare qualche momento di relax. Ricordiamo che i prezzi sono in dollari perché sull'App Store non vengono fornite indicazioni precise in merito al costo precedente, dunque possiamo basarci su quanto avvenuto all'estero. Di seguito la lista.

Giochi gratis per iPhone riscattabili a fine marzo 2023: prima erano a pagamento

Per il resto, ricordiamo che l'App Store è in continuo aggiornamento. Questo significa che le iniziative coinvolte potrebbero terminare da un momento all'altro, dunque potreste volerci dare un'occhiata. Vale inoltre la pena notare che, nonostante i giochi coinvolti siano scaricabili gratuitamente, potreste comunque riscontrare la presenza di acquisti in-app e annunci, come spesso avviene in campo di dispositivi mobili.