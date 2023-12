Riscattate questi 7 giochi iPhone gratis che erano a pagamento in precedenza

Al netto dei giochi gratis per PC di Epic Games Store, potreste voler dare un'occhiata alla possibilità di avere un altro "momento riscatto". Si fa riferimento in questo caso al mondo dei dispositivi mobili, dato che l'opportunità è quella di riscattare giochi gratis per iPhone che un tempo erano a pagamento.

A tal proposito, nella seconda settimana di dicembre 2023 risultano ottenibili in questo modo un buon numero di titoli. Visto che c'è anche una certa varietà in gioco, potreste effettivamente riuscire a scovare qualcosa con cui passare del tempo in relax. Tuttavia, prima di lasciarvi alla lista dei giochi, ricordiamo che i costi risultano in dollari perché sull'App Store non vengono indicati i prezzi precedenti, quindi possiamo basarci unicamente su quanto avvenuto all'estero.

Giochi per iPhone gratis su App Store nella seconda settimana di dicembre 2023

Vale la pena ricordare che l'App Store è in continuo aggiornamento. Questo significa che le iniziative indicate potrebbero terminare senza troppo preavviso, visto che non vengono messe in evidenza tempistiche precise. Per il resto, anche se i giochi risultano scaricabili gratuitamente, potreste comunque riscontrare la presenza di acquisti in-app e annunci, come spesso accade in questo ambito.