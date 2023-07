Riscattate questi 8 giochi per iPhone gratis che torneranno a pagamento

Andando oltre al grande regalo in termini di giochi gratis per PC di Epic Games Store, vale la pena farvi notare che risulta possibile aggiungere alla settimana anche un altro "momento riscatto". Questa volta si fa riferimento al mondo dei dispositivi mobili, in quanto risulta possibile scaricare gratis giochi per iPhone che erano a pagamento.

A tal proposito, nella terza settimana di luglio 2023 risultano gratuiti diversi titoli che potrebbero potenzialmente farvi passare qualche momento in spensieratezza. Si va da giochi RPG a titoli action, dunque la varietà non manca. Ricordiamo in ogni caso che i costi citati risultano in dollari perché sull'App Store non viene messo in evidenza quanto accaduto in precedenza, dunque possiamo basarci solamente su quanto proveniente dall'estero.

Giochi per iPhone gratis su App Store nella terza settimana di luglio 2023: torneranno a pagamento

In conclusione, ricordiamo che l'App Store è in continuo aggiornamento. Questo significa che le iniziative coinvolte potrebbero potenzialmente terminare da un momento all'altro, anche perché sull'App Store non vengono indicati periodi di validità precisi. Per il resto, nonostante i giochi risultino ottenibili gratuitamente, potrebbe interessarvi sapere che all'interno potrebbe comunque esserci annunci e acquisti in-app, come spesso avviene in questi contesti.